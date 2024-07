(1) Allegati (1) IL MODULO DI RICHIESTA

Domande per il suolo pubblico aggiuntivo a Effetto Venezia

La Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea, soggetto organizzatore per conto del Comune di Livorno di Effetto Venezia 2024 (31/07 – 4/08), rende noto che le domande per le occupazioni di suolo pubblico aggiuntivo durante la manifestazione dovranno pervenire alla Fondazione LEM entro e non oltre il prossimo 16 luglio alle ore 12.00. Il CCN della Venezia ha messo a disposizione un esperto per la redazione della planimetria che dovrà essere prodotta da un tecnico qualificato. Il suolo pubblico per Effetto Venezia sarà gratuito.

