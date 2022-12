Domenica 11 scatta il Kizomba Day a Stagno

Una giornata intera dedicata alla Kizomba. Ecco il Kizomba Day che prenderà piede domenica 11 dicembre all’Inside di via Aiaccia, 37 a Stagno. A far girare la musica saranno Dj Marc (Marco Barbieri), Dj Bi-One (Sefket Selimov) e Dj Lupo (Francesco Lupacchino) che a partire dalle 15 fino a chiusura del locale (ore 2 del mattino) animeranno la situazione con ben 12 ore di Social Kizomba.

Ecco i dettagli:

Dalle 15 alle 19,45 10 euro con drink. Full pass 30 euro con cena +drink

Dalle 21,45 a chiusura 10 euro con drink. È obbligatorio la prenotazione per la cena con caparra entro il giorno 9/12. A vostra disposizione, presenti alla serata Taxi Dancers. (tessera obbligatoria valevole 1 anno costo 4€)

Info prenotazioni: Saverio 3395270446 presso “INSIDE”

V. Aiaccia 37- STAGNO (Livorno)

https://goo.gl/maps/R9eVTbtyV78oQQ859

ADS APS ACSI – Associazione sportiva di promozione sociale

– Pavimento Interamente mattonellato

– Ampio Posteggio Pubblico, gratuito, intorno alla struttura

