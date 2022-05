Domenica 15 il Motoraduno Città di Livorno

Il 15 maggio a Livorno il Motoraduno per festeggiare i 100 anni del Motoclub Livornese

Il 15 maggio a Livorno ci sarà il Motoraduno per festeggiare i 100 anni del Motoclub Livornese che per problemi di meteo l’anno scorso non è stato festeggiato. Ritrovo alla Rotonda di Ardenza.