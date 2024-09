Domenica 15 settembre la Giornata Europea della Cultura Ebraica

L’evento coinvolge ormai ben 27 Paesi europei e, grazie all’organizzazione dell’UCEI (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), in Italia tocca 106 località

Domenica 15 torna anche a Livorno la Giornata Europea della Cultura Ebraica, quest’anno alla sua 25° edizione. L’evento coinvolge ormai ben 27 Paesi europei e, grazie all’organizzazione dell’UCEI (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), in Italia tocca 106 località. Quest’anno è un’occasione a maggior ragione preziosa, si legge in un comunicato stampa, perché solo la conoscenza permette un dialogo e un confronto scevri da pregiudizi e stereotipi. Il tema di questa edizione è la Famiglia, declinata in ogni sua accezione. La Comunità Ebraica di Livorno, grazie anche al contributo della Rete Toscana Ebraica, presenta un calendario che si articola lungo tutta la giornata di domenica:

La mattinata sarà dedicata alla visita dei vari siti ebraici:

ore 9,00 – Sinagoga (piazza Benamozegh1)

ore 10,00 Museo Ebraico Yeshivà Marini (via Micali, 21)

ore 11,15 Cimitero Monumentale Ebraico (viale Ippolito Nievo 134)

Le visite saranno gratuite, offerte da Amaranta Servizi: info e prenotazioni 339-8560212

Il pomeriggio si svolge a Villa Henderson, in Via Roma 234:

ore 15,15 saluti delle Autorità

ore 15,30 introduzione al tema della Giornata a cura del Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Livorno, Avraham Dayan

ore 15,45 relazione su “La famiglia in una società in continua evoluzione” a cura del Rabbino M. Bahbout (Roma)

Flauti e canti di Eyal Lerner

16,30 presentazione del libro “La breve estate” di Vera Paggi, a cura di S. Angelini – presente l’autrice.

Seguirà la degustazione di dolcetti sefarditi nel giardino della Villa.

