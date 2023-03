Domenica 19 marzo visita alla mostra “Alieni: flora e fauna venute da lontano”

Domenica 19 marzo, alle 16, appuntamento straordinario di Giocando S’impara con “Gli Alieni sono fra noi! Visita alla mostra Alieni: Flora e Fauna venute da lontano“. Una visita guidata speciale, dedicata a grandi e piccini, all’interno della nuova mostra temporanea del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo: insieme conosceremo strani animali e piante venuti da lontano, scopriremo come sono arrivati fino a noi, e cosa possiamo fare per evitare che diventino un pericolo per il nostro ambiente. Alla fine della visita i partecipanti si potranno cimentare in un divertente gioco interattivo con la possibilità di aggiudicarsi gadgets e premi relativi alla mostra!

Prenotazione ed acquisto biglietto solo on line: https://prenota.itinera.info/prodotto/offerte-didattica/giocando-simpara/domenica-19-marzo-ore-16-00/

Costo: 6 euro a partecipante

Per chi: adulti e bambini dai 6 anni

Numero di posti: posti limitati

Per informazioni: [email protected]

L’attività si rivolge a famiglie con bambini dai 6 anni in su, si richiede la presenza di almeno un adulto ogni due bambini.

