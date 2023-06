Domenica 2 luglio la prima Cena sulla Terrazza

L'evento è organizzato da Confcommercio nell'ambito di Vetrina Toscana, previste fino a 250 persone nel luogo più iconico di Livorno. La cena, allestita da Associazione Cuochi Livornesi, ristorante Chalet della Rotonda e Pasticceria Cristiani, è in programma domenica 2 luglio. La presidente di Confcommercio e ideatrice dell’iniziativa, Francesca Marcucci: "Un momento straordinario per la nostra associazione e per la città". Come prenotare

di Giulia Bellaveglia

Un totale di 250 persone nel luogo più iconico di Livorno, la Terrazza Mascagni, per una cena allestita da Associazione Cuochi Livornesi, Ristorante Chalet della Rotonda e Pasticceria Cristiani. È questo l’evento dal titolo Cena sulla Terrazza, organizzato da Confcommercio Livorno, in programma per domenica 2 luglio a partire dalle 20 e aperto a tutti. “Sarà un momento straordinario per la nostra associazione sia per la promozione dei prodotti enogastronomici locali e sia per celebrare le imprese cittadine e della cultura imprenditoriale – spiega la presidente di Confcommercio anche nella veste di ideatrice dell’iniziativa Francesca Marcucci – Mi auguro che la cena possa diventare un appuntamento annuale dell’estate livornese”. La serata, realizzata nell’ambito del programma regionale Vetrina Toscana – promosso da Regione Toscana con il supporto della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e con il patrocinio di Comune di Livorno e Fondazione Lem – prevede un menù a base di pesce composto da antipasto (caponata di mare, budino di pesce, crostino porri e pesce spada), primo (mezzi paccheri allo scoglio), secondo (trippa di seppie con crostone croccante) e dessert. Tra i partecipanti anche le aziende vinicole Le Corbe, Giomi e Zannoni, e il panificio Burgalassi. Sponsor dell’iniziativa l’Agenzia Generali di via Cairoli e la George Menaboni, partner Surfer Joe. “Nel nostro statuto – dice Andrea Banchieri dell’Associazione Cuochi Livornesi – è prevista la partecipazione ad eventi che possano valorizzare la città. Questa è sicuramente una di quelle occasioni in cui abbiamo proposto un menù piacevole, gustoso e ideale anche in un ambiente aperto”. Ad allietare la serata le esibizioni delle due cantanti livornesi vincitrici (rispettivamente al 1° e al 2° posto) del concorso “Italia in canto”, Monica Stasi e Tatiana Paggini. “Quando c’è da promuovere Livorno – aggiunge il direttore Federico Pieragnoli – Confcommercio non si tira indietro. Saranno allestiti tavoli da 10 persone. La cena è un concetto semplice, ma se facciamo sistema, assume un valore inestimabile. Sono state invitate le autorità cittadine, provinciali, regionali e nazionali, ma la partecipazione è aperta a tutti”. I biglietti sono acquistabili solo tramite prevendita scrivendo a [email protected] o telefonando allo 0586/17.61.058.

