Domenica 21 luglio Galà Officine del Talento nella Darsena delle Officine Storiche

A Porta a Mare, sul palcoscenico fronte mare, si esibirà il meglio degli artisti delle 4 edizioni di Officine del Talento. Uno spettacolo che, spaziando tra tutti i generi musicali, dal rock, al pop, sarà in grado di emozionare e divertire un pubblico di tutte le età. I negozi di Porta a Mare vi aspettano per l'aperitivo, la cena e lo shopping prima dell'evento che avrà inizio alle 21,30

Domenica 21 luglio, dalle ore 21:30 nella Darsena delle Officine Storiche, si terrà il Galà Officine del Talento. Le edizioni precedenti del festival canoro Officine del Talento, conosciuto e apprezzato a Livorno, ma anche fuori dai confini cittadini, hanno portato alla ribalta oltre 100 cantanti, alcuni dei quali sono partiti da questo palco, per arrivare a calcare importanti palcoscenici nazionali. Per celebrare l’importante manifestazione, ideata nel 2017 dal consorzio di Porta a Mare, insieme all’attuale Direttore Artistico del Festival Roberto Napoli, si è creata una speciale serata durante la quale il meglio degli artisti delle 4 edizioni di Officine del Talento, si esibiranno sul prestigioso palco fronte mare. Mattatori della serata, che sarà condotta da Fabrizio Cremonini, i seguenti cantanti: Egle Goinbault, Valentino Giomi, Alessio Palagi, Elena Mortara, Sofia Misto, Giacomo Bastiani, Ilaria Cecchi, Sara Iacchetta, Arianna Serpan, Laura Capolupo, Gemma Rossi, Aurora Kadiu, Valentina Brunetti, Moreno Mataresi, Alessia Giovannoni, Sofia Lassi, Dafne Cosimi. Uno spettacolo che, spaziando tra tutti i generi musicali, dal rock, al pop, sarà in grado di emozionare e divertire un pubblico di tutte le età. I negozi di Porta a Mare vi aspettano per l’aperitivo, la cena e lo shopping prima dell’evento. Porta a Mare, continua ad essere un punto di riferimento e luogo di aggregazione sempre più importante per la città di Livorno. L’estate 2024 sarà ricca di eventi tutti da scoprire sul livorno-portamare.it, i canali social, la newsletter e la nuova app di Porta a Mare.

