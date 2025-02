Domenica 23 febbraio torna LivornoPhotoDay

La manifestazione, ad ingresso gratuito, aprirà le porte a partire dalle 10.00. L'evento, curato da Silvia Tampucci, Daniela Cadinu, Alessio Brondi e Paolo Bini, si terrà alla Biblioteca dei Bottini dell'Olio e includerà una serie di attività ed incontri che ci consentiranno di approfondire vari aspetti della fotografia

Domenica 23 febbraio si rinnova l’appuntamento con la manifestazione fotografica LivornoPhotoDay, giunta quest’anno alla sua 7° edizione. L’evento, curato da Silvia Tampucci, Daniela Cadinu, Alessio Brondi e Paolo Bini, si terrà alla Biblioteca dei Bottini dell’Olio a Livorno, ed includerà una serie di attività ed incontri che ci consentiranno di approfondire vari aspetti della fotografia. Saranno esposte numerose opere fotografiche: Carlo Lucarelli, Veronica Socci, Roberto Cerrai e Stefano Corsini, i 3 lavori segnalati nella 6° edizione della presente manifestazione (Francesca Giari, Roberto Filomena, Alessio Pagliai), Lab. DiCult 154 Totem e Tabù, coordinato da Massimo Bardelli; Lab DiCult FIAF 170 Coordinato da Silvia Tampucci con la collaborazione di Paolo Bini ed Elena Bacchi; LAB Di Cult 176ED FIAF, coordinato da Giancarla Lorenzini (un laboratorio sperimentale al quale hanno partecipato gli studenti del 3°F del corso tecnico di Grafica e Comunicazione dell’Istituto di Istruzione Superiore “Podesti Calzecchi Onesti” di Chiaravalle (AN), ragazzi tra i 15 e i 17 anni.); Laboratorio DiCult FIAF 193, coordinato da Barbara Armani con la collaborazione di Isabella Tholozan.

Dalle 10.00 alle 13.00, si svolgeranno letture di portfolio a cura di Susanna bertoni (Vice Presidente FIAF), Alessandro Fruzzetti (fotografo appassionato di arte visiva); Massimo Mazzoli (Direttore del Dipartimento Cultura FIAF); Stefania Lasagni (collaboratrice del Dipartimento Cultura FIAF) e Denis Curti (Curatore e Direttore Artistico delle Stanze della Fotografia).

A partire dalle 15.30 circa, “Obiettivo Creativo: Dialogo Fotografico con quattro voci autoriali”, un incontro che approfondisce il mondo della fotografia attraverso il confronto e il dialogo di quattro voci esperte e diverse. In questo contesto Carlo Lucarelli, Veronica Socci, Roberto Cerrai e Stefano Corsini condivideranno la propria visione, tecnica e esperienza personale nel campo fotografico, offrendo un’opportunità unica per esplorare la fotografia da angolazioni differenti. L’obiettivo principale del talk è quello di creare un dialogo dinamico e stimolante tra i relatori, ognuno dei quali porta la propria prospettiva sulla fotografia. Ogni voce arricchirà la discussione con il proprio approccio alla composizione, alla luce, alla narrazione visiva e alle tecniche utilizzate per catturare momenti significativi. Dalle 16.30 circa, Lectio Magistralis “Storie, bugie e fotografie”, a cura di Denis Curti. “Storie, bugie e fotografie è un libero viaggio nel mondo delle immagini e si svolge tra stupore e fascinazione tra storia e contemporaneità, per scoprire, alla fine, che la fotografia è un linguaggio incredibilmente empatico e allo stesso tempo ambiguo”. Alle 18.00, verranno premiati i migliori progetti tra quelli presentati durante la mattina, con una menzione speciale per i 3 più meritevoli, che verranno esposti alla prossima edizione del LivornoPhotoDay. La manifestazione, ad ingresso gratuito, aprirà le porte a partire dalle 10.00.

