Domenica 27 novembre torna Giocando s’impara al Museo del Mediterraneo

Riparte il calendario di attività domenicali a tema scientifico, ludico e creativo. Domenica alle 16 sfide degne di veri archeologi. INFO: https://prenota.itinera.info/didattica/giocando, 0586.266711, mail [email protected]

A partire da domenica 27 novembre presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo si svolgeranno gli appuntamenti del programma Giocando s’impara un calendario di attività domenicali a tema scientifico, ludico e creativo promosso dal Museo in collaborazione con la coop.Itinera. Si alterneranno laboratori dedicati all’archeologia, alla zoologia, all’ecologia che metteranno alla prova in modo divertente ed interattivo grandi e piccoli. Primo appuntamento domenica 27 novembre alle 16 con sfide degne di veri archeologi. Partiremo con una divertente Musmed bag: il kit ludo-scientifico che consente di visitare in modo divertente e interattivo le sale del Museo. Ad ogni gruppo famiglia sarà consegnata una borsetta speciale con enigmi, quiz e giochi di abilità da risolvere osservando le vetrine e le collezioni esposte.

Informazioni: Segreteria didattica museo. Tel 0586.266711 dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00 Mail [email protected]

Prenotazioni e costi: https://prenota.itinera.info/didattica/giocando

