Domenica 28 maggio Mom’s Day. Coteto in festa

Il comitato organizzatore vi aspetta per giochi, musica, sport, teatro, e shopping per il “Mom’s Day. Coteto in festa” e per l'esposizione di auto d'epoca Topolino. Iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune e il sostegno operativo di Confcommercio

Si farà domenica 28 maggio la “Mom’s Day. Coteto in festa“, la giornata di giochi, musica, sport, teatro e shopping con il mercatino dell’ingegno e tante associazioni di volontariato, 2 punti musica e un punto ballo. I commercianti del quartiere e Confcommercio inaugureranno la giornata alle 10, insieme a loro l’assessore Garufo in rappresentanza del Comune di Livorno. Patrizia Montagnani dell’Autoscuola Sicura, Marco Socci della Caffetteria Toscana e Andrea Voliani di Professione Casa dichiarano che l’entusiasmo non è certo scemato dal giorno del rinvio, e che sono pronti con il truccabimbi, i personaggi dei cartoni, le attività commerciali aperte, nonché la già annunciata mostra di auto Topolino. Via Toscana sarà chiusa al traffico per rendere sport e solidarietà protagonisti del quartiere: torneo di pallavolo, musica, bolle di sapone, giostre, gonfiabili e parate.

Patrizia Montagnani ricorda che domenica alla festa, ma anche gli altri giorni in Autoscuola Sicura, sono a disposizione per l’acquisto i libriccini “Mamma come guidi”, la cui vendita andrà in beneficienza di Filippide Livorno, l’associazione impegnata con i ragazzi con autismo. Il responsabile sindacale della Confcommercio Luca Franciosi ringrazia tutte le parti in gioco: “Prima di tutto gli organizzatori, ma anche il Comune, che ha fatto di tutto per portare alla realizzazione di questa giornata di intrattenimento, impegno e sviluppo economico”. Saranno infatti 60 le attività commerciali aperte di domenica, che insieme alle associazioni di volontariato, gli artisti e i musicisti, richiameranno bimbi e famiglie in via Toscana.

