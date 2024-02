Domenica 4 febbraio ingresso gratuito al Museo Fattori

Ogni sabato e ogni domenica è possibile partecipare alle visite guidate al prezzo di 2 euro a persona in aggiunta al prezzo del biglietto. Domenica 4 febbraio, essendo l’ingresso libero, sarà previsto il solo costo della visita guidata

Come ogni prima domenica del mese, anche il 4 febbraio l’accesso al Museo Civico Giovanni Fattori dove, nella ottocentesca Villa Mimbelli sono conservate ed esposte opere che vanno dalla metà dell‘800 agli anni ’40 del ‘900, con nuclei importanti di artisti livornesi come Fattori, Corcos e Nomellini, sarà gratuito. Ricordiamo che ogni sabato e ogni domenica è possibile partecipare alle visite guidate al prezzo di 2 euro a persona in aggiunta al prezzo del biglietto. Domenica 4 febbraio, essendo l’ingresso libero, sarà previsto il solo costo della visita guidata.

Gli orari delle visite sono i seguenti:

ore 16.00 – visita guidata alla mostra “Pietro Annigoni – pittore di magnifico intelletto”

ore 17.15 – visita alla collezione permanente del Museo Fattori e alla mostra “Raffaello Gambogi – Arte come rivelazione”

È necessario riservare il proprio posto 24 ore prima della visita guidata.

Per partecipare ad entrambe le visite il prezzo è di 4 euro.

La visita guidata dura circa 50 minuti.

INFO

Museo Civico “G. Fattori”

Villa Mimbelli, Via San Jacopo in Acquaviva, 65 – Livorno

0586 – 824607

[email protected]

