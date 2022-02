Domenica 6 febbraio appuntamento con Livorno Ebraica

Una visita a questo cimitero permette di ripercorrere la storia della nostra città, più che un viaggio nello spazio è un viaggio nel tempo: qui riposano i primi Ebrei venuti a Livorno, grazie alle Livornine del 1593

Mediagallery

Una visita a questo cimitero permette di ripercorrere la storia della nostra città, più che un viaggio nello spazio è un viaggio nel tempo: qui riposano i primi Ebrei venuti a Livorno, grazie alle Livornine del 1593, famiglie di imprenditori, che hanno favorito lo sviluppo economico e culturale della città, grandi rabbini del ‘700, garibaldini, intellettuali, letterati, sopravvissuti ai campi di sterminio.

Qui riposano personalità che hanno dato un contributo importante alla storia e alla cultura italiana e mondiale: Guido Menasci librettista di Cavalleria Rusticana, il giornalista Gastone Orefice, il generale Lusena, garibaldino, padre di Umberto Lusena, medaglia d’oro al valore militare alla memoria, molti che hanno lasciato un ricordo indelebile nella memoria dei Livornesi: Isidoro Kahn, Elio Toaff, Frida Misul.

Il Cimitero della Cigna è situato dietro il Cimitero Comunale lungo il torrente la Cigna. È attivo dal 1901, vi si accede da una cancellata in ferro decorata. A sinistra del cancello è presente un bacile in marmo e pietra serena, a forma di carrucola. Qua troviamo i cenotafi o le intere sepolture provenienti dai più vecchi cimiteri ebraici di Livorno, chiusi durante il Fascismo. Sono in marmo bianco a forma di tumulo, scolpite e decorate con foglie di acanto, modanature, girali fitomorfe, riportano la doppia iscrizione in portoghese ed in ebraico, ospitano stemmi familiari con una simbologia legata all’attività o al cognome del defunto. La cappella mortuaria, in stile neoclassico, opera dell’architetto Adriano Padova, ospita due epigrafi: una ricorda i militari ebrei caduti durante la Prima guerra mondiale, l’altra le vittime livornesi della Shoà. Sono presenti anche due piccole targhe in omaggio ad Amedeo Modigliani e al rabbino Bruno Polacco.

Nel Cimitero sono ospitate anche le sepolture di un piccolo camposanto di Portoferraio traslate in quest’area nel 1964.

Visita guidata al Cimitero di via Don Aldo Mei (dietro il Cimitero comunale della Cigna). Costo euro 10 a persona. E’ necessaria la prenotazione al 32088870447/ 3398560212 il green pass e la mascherina.