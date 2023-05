Domenica 7 maggio il terzo Focus Talk dell’associazione Oltre!

Il terzo dei quattro focus talk avrà lo scopo di consolidare le basi per un festival condiviso di una giornata per rigenerare lo spazio con attività artistiche e culturali

Domenica 7 maggio alle 18 si terrà la terza assemblea aperta al Bar degli artisti! Dopo gli aggiornamenti relativi al FestiGap, ci sarà un approfondimento del brain storming curato da due giovani psicologi, Paolo Mirri e Michele Gnoffo ed a seguire un roleplay di gruppo per dibattere sul tema che verrà fuori. Il terzo dei quattro focus talk avrà lo scopo di consolidare le basi per un festival condiviso di una giornata per rigenerare lo spazio con attività artistiche e culturali; lo scopo del bando Creative Living Lab, di cui siamo risultati vincitori e primi classificati in Italia. I giovani che parteciperanno ai focus talk, avranno la possibilità di decidere, discutere ed analizzare insieme il tema e le attività del festival. Il macro argomento di partenza su cui sarà incentrato il festival sarà “i giovani e l’incertezza del futuro”. Il festival è parte di un nostro progetto più ampio chiamato GAP “Giovani Attivisti Protagonisti”, che ha lo scopo di indagare i bisogni e le problematiche di noi giovani livornesi, aggregandoci in una rete più ampia e solida. In maniera preliminare abbiamo creato assieme a Simurg Ricerche, un questionario rivolto ai nostri coetanei, ti lasciamo il link se puoi aiutarci a rispondere e diffonderlo il più possibile! Ti ringraziamo per il tuo contributo. Noi siamo l’associazione Oltre; se ancora non ci conosci e vuoi restare aggiornato, segui la nostra pagina Instagram: associazione_oltre Vi aspettiamo domenica (e porta con te chi vuoi!)

Associazione Oltre

