Domenica 8 ottobre F@mu raddoppia con “la Schiappa Greg in vacanza” al Museo della Città

La famosissima Schiappa Greg accompagnerà bambini e adulti tra enigmi da risolvere e racconti di vacanze un po' disastrose per un pomeriggio in compagnia delle bellissime immagini provenienti dagli Archivi Alinari. Si consiglia la prenotazione anticipata a [email protected]

Domenica 8 ottobre, ultimo giorno di apertura della mostra, per via delle tante richieste raddoppia F@mu – Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo: esauriti i posti disponibili alle ore 11.00, è ancora possibile e consigliato prenotare per le ore 15.00. In programma una divertente visita gioco interattiva declinata sui temi di Sognando i corsari. Livorno e il suo mare negli Archivi Alinari.

La famosissima Schiappa Greg accompagnerà bambini e adulti in mostra, tra enigmi da risolvere e racconti di vacanze un po’ disastrose, per un pomeriggio in compagnia delle bellissime immagini provenienti dagli Archivi Alinari. Per tutti i bambini in omaggio la pubblicazione realizzata in occasione dell’iniziativa. L’attività è organizzata dal Comune di Livorno in collaborazione con ATI Coop Itinera, Agave e CoopCulture. Si consiglia la prenotazione anticipata a [email protected]; costo dell’attività: € 3 oltre al costo del biglietto: omaggio per i bambini e ridotto € 4 per tutti gli altri partecipanti).

Orari Mostra

dal lunedì al venerdì 10.00-20.00

sabato e domenica 10.00-22.00

Biglietti

Intero 6 euro, ridotto 4 euro, ridotto scuole 2 euro;

Possibilità di biglietto open, acquistabile anche online.

Per informazioni e prenotazioni

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

[email protected]

[email protected]

www.museodellacittalivorno.it

