Domenica a Coteto torna Mom’s Day

Scorrendo le immagini è possibile consultare il programma di Mom's Day

Organizzata dai commercianti del quartiere con il supporto di Confcommercio, la giornata avrà inizio alle 10 con la cerimonia inaugurale e proseguirà tra giochi, musica, sport, teatro e shopping con le special guest Biancaneve, la Bella e la Bestia, Pinocchio, il grillo parlante e la fata turchina

di Sofia Mignoni

Torna domenica 12 maggio Mom’s Day, l’evento tanto amato dai cittadini del quartiere Coteto. Parliamo di una giornata speciale molto partecipata dedicata alle famiglie con un’ampia varietà di attività che includono giochi, musica, sport, teatro e shopping. Gli organizzatori hanno coinvolto numerose associazioni di volontariato, gruppi musicali, associazioni sportive e negozianti per offrire un’esperienza coinvolgente a bambini e famiglie. La giornata avrà inizio alle 10 con la cerimonia inaugurale che vedrà la partecipazione dei commercianti del quartiere e di Confcommercio, insieme al comitato organizzatore: Patrizia Montagnani dell’Autoscuola Sicura, Marco Socci della Caffetteria Toscana, Fabrizio Orlandi dell’omonima gioielleria e Andrea Voliani di Professione Casa, che hanno confermato il loro impegno nell’organizzazione di un evento indimenticabile. “Questa è una festa che riguarda la mamma, ma riguarda soprattutto le famiglie – afferma Patrizia Montagnani – è una festa di quartiere, un quartiere ancora molto vivo. Noi commercianti ci siamo impegnati tanto, ma sicuramente una grande mano ci è stata data da Giacomo Maio e Luca Franciosi, rappresentanti di Confcommercio. Oltre alle associazioni di volontariato che ci hanno aiutato nella preparazione, A.T.T.A., Filippide Livorno, AIRCS, Insieme per costruire, CISOM, Misericordia Croce Rossa e SVS, avremo una band itinerante (Cambria Funky Style, n.d.r.) che si esibirà in vari orari della giornata e il coro gospel (The Joyful Gospel, n.d.r.). Senza doverle interpellare anche le scuole ci hanno aiutato ad addobbare il quartiere, i bambini hanno fatto tanti lavoretti che verranno esposti alla festa. Tutto il quartiere si è mosso, non vediamo l’ora”. “Ci saranno delle special guest: Biancaneve, la Bella e la Bestia, Pinocchio, il grillo parlante e la fata turchina – continua Andrea Voliani – ci sarà un truccabimbi, il servizio dei pony e infine abbiamo lo sport: pallavolo, pattinaggio, bici”. “Per noi è sempre stato un piacere, se non un dovere affiancare questo tipo di iniziative – dichiara Luca Franciosi, responsabile sindacale di Confcommercio Livorno – Coteto è un quartiere importante e così lo sono le sue attività commerciali. Speriamo ci siano tante altre iniziative come queste. Ringrazio l’amministrazione comunale per il patrocinio e la compartecipazione a quest’evento”. “Il tessuto sociale ed economico del quartiere Coteto è ancora molto vivo, per noi questo è fondamentale – conclude Federico Pieragnoli, direttore della Confcommercio provinciale – voglio ringraziare Patrizia, Andrea e tutti gli altri per quello che hanno organizzato in questi anni, questa festa è diventata famosa e per noi questo è un orgoglio. Avere un quartiere che ogni anno attende con ansia quest’iniziativa è meraviglioso. La Festa della Mamma a Coteto è un modello che si dovrebbe esportare anche in altri territori, è una festa che è organizzata perfettamente, la cura dei dettagli è fenomenale”.

