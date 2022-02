Domenica a Porta a Mare “Bye bye Carnevale”

Appuntamento domenica 6 marzo, dalle 15, nella piazza di Porta a Mare

Dopo il successo del primo appuntamento di “Viva il Carnevale a Porta a Mare”, arriva il secondo ed ultimo evento per salutare questo giocoso periodo dell’anno.

L’esperienza del 13 febbraio ci ha dimostrato che la voglia di divertirsi è ancora tanta soprattutto nei bambini che hanno approfittato della musica e del colore per ballare, ridere e scherzare. Domenica 6 marzo, dalle 15, nella piazza di Porta a Mare ecco dunque “Bye Bye Carnevale”.

Un altro pomeriggio di divertimento grazie all’Associazione Targa Cecina che presenterà le maxi strutture di cartapesta realizzate dai targaioli a tema “giocattoli” ovvero un Pinocchio, un trenino sputafumo, un cavallo, una trottola ed un aereo. Come sempre non mancheranno i gruppi di figuranti in maschera che intratterranno ed allieteranno i presenti con la propria allegria.

L’area commerciale Porta a Mare vi aspetta per salutare il carnevale 2022. Non potete mancare. L’iniziativa si svolgerà all’aperto e con il rispetto delle norme anti-Covid.

Ricordiamo che tutte le iniziative sono offerte al pubblico a titolo gratuito dalle attività presenti nell’area commerciale Porta a Mare.

Per essere sempre informati sui dettagli delle nostre iniziative potete seguirci sulla nostra pagina Facebook Porta a Mare area commerciale.