Domenica al Mercato del Pesce il duo Ruiha e Gianfra

Domenica 17 Luglio al ristorante Mercato del pesce dalle 19,30 Ruiha e Gianfra. I due si conoscono nell’aprile del 2014 decidendo di intraprendere una collaborazione musicale che vedrà Gianfra (batterista: Zedded, Breakout Division, See Your Skills, Lupe Velez, Dome La Muerte and The Diggers, Biffers e collaborazioni varie) alla chitarra per la prima volta e Ruiha alla voce. Dopo due stagioni ricche di live acustici, Ruiha and The Kelavra si ritirano in studio per registrare all’Ice Factory studio il loro primo Ep “Lovelution” totalmente elettrico, uscito nell’Aprile 2016.

A novembre 2017 Gianfra e Ruiha incidono “Live Book” disco completamente acustico e rigorosamente in presa diretta allo Yeti’s Cave studio. Questo disco è un viaggio intimo di tutto il materiale creato in questi ultimi anni. Adesso Ruiha and The Kelavra sono a lavoro sulla scrittura di nuovo materiale.

