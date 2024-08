Domenica alle Officine Storiche arriva Dado Show

Secondo appuntamento con le Domeniche da ridere a Porta a Mare. Quello di domenica alle 21.30 sarà uno spettacolo adatto a tutti nel quale Dado con la sua naturalezza e una grande prova d’attore è sempre protagonista con una raffica ininterrotta di parodie in musica e tante irriverenti battute tipiche della comicità che l’ha reso famoso al grande pubblico televisivo nazionale. Ingresso gratuito

Domenica 1 settembre alle ore 21:30, la galleria delle Officine Storiche ospiterà il secondo appuntamento della rassegna comica dal titolo “Domeniche da ridere a Porta a Mare”. Dopo il grande successo di Gene Gnocchi, è la volta di Dado, pronto a stupire tutti con il suo spettacolo dal titolo “A tutto tondo“. Con il suo atteggiamento mite e dimesso ed il suo aspetto riservato, Dado riesce sempre a ingannare il proprio pubblico, nascondendo una forza dissacrante verso tutti i luoghi comuni e ogni tipo di convenzione. Presenza mite, sempre pronta a sorprendere lo spettatore con la sua mimica clownesca e le sue canzoncine brevi ma taglienti, è pronto per uno spettacolo che travolgerà tutti. Uno spettacolo totalmente gratuito e adatto a tutti nel quale Dado con la sua naturalezza e una grande prova d’attore, è sempre protagonista con una raffica ininterrotta di parodie in musica e tante irriverenti battute tipiche della comicità che l’ha reso famoso al grande pubblico televisivo nazionale. Preparatevi a una serata di risate e sorprese con uno spettacolo che non dimenticherete. Gli eventi di Porta a Mare, non finiscono mai. Scoprili tutti su livorno-portamare.it e sui nostri social.

