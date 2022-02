Domenica appuntamento in musica alla Biblioteca di Villa Fabbricotti

Appuntamento domenica 27 febbraio alle 16 alla Biblioteca Labronica “F.D. Guerrazzi” di Villa Fabbricotti con l’intervento musicale di Valentina Benifei e Alessio Masoni

Mediagallery

Appuntamento domenica 27 febbraio alle 16 alla Biblioteca Labronica “F.D. Guerrazzi” di Villa Fabbricotti con l’intervento musicale di Valentina Benifei e Alessio Masoni che accompagneranno i visitatori alla scoperta della mostra “Dante Alighieri – sta come torre ferma” con la collaborazione del Comune di Livorno e della Cooperativa Itinera.

La musica di Valentina Benifei al violino e Alessio Masoni alla chitarra, farà rivivere la Firenze dantesca con tre interventi lungo il percorso biografico e poetico che vede esposte le edizioni più antiche e significative dell’opera di Dante conservate presso la biblioteca “F.D. Guerrazzi”.

Il poeta fiorentino, padre della nostra letteratura, è ancora in grado di suscitare emozioni per la sua rappresentazione sempre attuale del mondo: con la sua capacità unica di rappresentare debolezze e contraddizioni umane, la sua inventiva linguistica e narrativa che non smette di sorprenderci.

Si ricorda che in ottemperanza al decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, dal 10 gennaio 2022 l’accesso alla mostra sarà consentito esclusivamente ai visitatori muniti di Green Pass rafforzato unitamente a un documento di identità in corso di validità.