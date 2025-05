Domenica Armonie al tramonto ai Bagni Onde del Tirreno (ex Pejani)

Protagonista dell’evento sarà David Marsili, scrittore e musicista, che dialogherà con la bibliotecaria della Cooperativa Itinera Francesca Pizzi. Appuntamento domenica 11 maggio alle 17 tra musica e libri. Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Domenica 11 maggio alle ore 17,00 nuovo incontro al calare del sole, sulla terrazza dei Bagni Onde del Tirreno (ex Pejani), Armonie al Tramonto torna con un nuovo appuntamento in cui conversazioni culturali, letteratura e musica acustica live si uniscono. Protagonista dell’evento sarà David Marsili, scrittore e musicista, che dialogherà con Francesca Pizzi, bibliotecaria della Cooperativa Itinera. Un’occasione speciale per ripercorrere insieme i dieci anni dalla pubblicazione del romanzo Stagioni chimiche (Il Foglio letterario Edizioni) e per riscoprire Sunset Ramadan, uscito nel 2019 per GM libri. L’incontro sarà anche l’opportunità per presentare in anteprima il nuovo EP dell’autore, in uscita prossimamente, che conterrà cinque tracce inedite, impreziosite da arrangiamenti con violoncello. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. In caso di pioggia o maltempo l’evento sarà spostato in una sala coperta.

David Marsili, classe 1973, è nato a Livorno. Laureato in biologia, ha continuato a coltivare le sue due grandi passioni, musica e letteratura, scrivendo canzoni e romanzi. In narrativa ha esordito nel 2008 con il romanzo Viscere, L’indifferenza della notte (Edizioni Il Foglio), contribuisce con una serie di racconti a varie antologie e nel 2011 pubblica L’uomo di Tungsteno (ancora con Edizioni Il Foglio). Il suo quarto libro, Stagioni chimiche, esce nel 2015 sempre per Edizioni Il Foglio, confermando la collaborazione con la casa editrice e un percorso letterario coerente e personale. Raccolta di racconti e riflessioni che esplorano le trasformazioni dell’animo umano attraverso le stagioni, Marsili vi intreccia temi esistenziali e suggestioni poetiche successivamente abbandonate in Sunset Ramadan (GM.libri, 2019) dove si prediligono tematiche sociali e uno stile più incalzante, tipico del noir. Un viaggio tra scrittura e musica, tra memoria e sperimentazione sonora, per raccontare il percorso creativo di un autore poliedrico.

Info:

Armonie al tramonto

David Marsili presenta stagioni chimiche e sunset ramadan + set acustico ep “i Mari del nord” con il nome Similar, con Lucilla rocchi al piano e Laura Rinaldi Mazza al violoncello, prodotto da Daniele Catalucci.

Condividi:

Riproduzione riservata ©