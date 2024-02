Domenica Carnevale di Kyra ad Antignano

Domenica 18 febbraio nel parco di fronte all’Hotel Universal è in programma la festa Carnevale di Kyra. Organizzata da Mario Bartoli, l’iniziative è stata organizzata per portare a conoscenza il progetto del parco inclusivo che verrà realizzato proprio in questo parco. Accanto ai giochi verrà collocata la statua di Kyra a voler ricordare che i giochi sono stati donati grazie al Mare dei Ricordi e alla storia di Kyra. Saranno presenti gli animatori dell’associazione culturale Baby Service.

