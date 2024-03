Domenica “Cinema a Colazione” con Sacco e Vanzetti

Prosegue con successo di pubblico (139 spettatori hanno assistito il 25 febbraio alla proiezione del film Donne sull’orlo di una crisi di nervi) di Cinema a Colazione Stagione 2, a cura del Centro Studi Commedia all’italiana, 50&Più Università di Livorno, FiPiLi Horror Festival, Circolo KInoglaz e Erasmo Libri, con la compartecipazione del Comune di Livorno.

Domenica 10 marzo, al Centro Artistico Il Grattacielo di via del Platano, sarà proiettato il film Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo (Italia-Francia 1971 – 2h00m). Introduce il film Elena Franchini. L’appuntamento, come di consueto è alle ore 9.15 per la colazione, mentre alle 10.30 inizierà la proiezione del film. Biglietto d’ingresso: 8 euro, colazione compresa.

Per la regia di Giuliano Montaldo, con Gian Maria Volonté e Riccardo Cucciolla, il film racconta l’iniquo verdetto di condanna a morte contro i due anarchici italiani Ferdinando Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, accusati di rapina a mano armata ed omicidio, che suscita emozione e rabbia in tutto il mondo. Sacco di professione faceva l’operaio in una fabbrica di scarpe, Vanzetti, invece, che gli amici chiamavano Trômlin, dopo aver a lungo girovagato negli Stati Uniti d’America facendo molti lavori diversi, rilevò da un italiano un carretto per la vendita del pesce e svolse questo lavoro per pochi mesi. Lo sdegno per la condanna diviene ancora più grande quando, durante sette lunghi anni, vengono preordinatamente respinte tutte le richieste di apertura del processo e di revisione del giudizio avanzate dai difensori dei due imputati. La definitiva esecuzione non eliminerà il pesante sospetto che Sacco e Vanzetti siano stati giudicati più per la presunta pericolosità delle loro idee politiche che per il capo d’accusa loro addebitato. Il film è stato premiato al Festival di Cannes, ha vinto 3 Nastri d’Argento.

Giuliano Montaldo (nato il 22 febbraio 1930 a Genova; morto il 6 settembre 2023 all’età di 93 anni a Roma) è stato un regista, attore, scrittore, sceneggiatore, co-sceneggiatore. Nel 2018 ha ricevuto il premio come miglior attore non protagonista al David di Donatello per il film Tutto quello che vuoi. Dal 2007 al 2018 Giuliano Montaldo ha vinto tre premi: due David di Donatello nel 2007 e nel 2018, un Nastro d’Argento nel 2017.

Elena Franchini, nata a Pisa, è laureata in Lettere. Lavora presso la biblioteca di Storia delle arti dell’Università di Pisa, che possiede una ricca collezione di libri e riviste sulla storia del cinema. Fa parte del consiglio direttivo della Biblioteca Franco Serantini – Istituto di storia sociale, della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Pisa.

Info: [email protected] – prevendita online: https://biglietti.cinemaacolazione.it

