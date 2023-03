Domenica djset con TroubleKidd alla mostra di Banksy

A partire dalle 17, al termine delle visite guidate, il giovane dj TroubleKidd sarà di nuovo in consolle nei locali del Museo della Città, a Livorno, e trasporterà i visitatori nelle atmosfere underground che hanno ispirato le opere in mostra

Torna a grande richiesta il dj-set targato The Cage all’unauthorized exibition di Banksy: in occasione della penultima domenica di permanenza della mostra del più iconico tra gli street artist, le due più importanti realtà culturali livornesi ripropongono a sorpresa una formula che si è rivelata vincente. A partire dalle 17, al termine delle visite guidate, il giovane dj TroubleKidd sarà di nuovo in consolle nei locali del Museo della Città, a Livorno, e trasporterà i visitatori nelle atmosfere underground che hanno ispirato le opere in mostra. Anche questa volta impianto e consolle saranno collocati in un punto congeniale del percorso espositivo, in modo da intrattenere i visitatori e fare da sottofondo a un’esperienza che sarà capace di catturare tutti i sensi. «Le performance musicali in collaborazione con il The Cage hanno contribuito a portare ragazzi molto giovani dentro al museo e hanno creato un clima davvero piacevole – spiega la presidente di Itinera Daniela Vianelli -. C’è stata una vera e propria contaminazione dei due pubblici: quello che è solito frequentare le mostre e quello che è solito andare al The Cage. Ed era proprio questo l’obiettivo della nostra collaborazione: mettere il museo in relazione con il fuori, avvicinarne la fruizione a un pubblico sempre più ampio e sempre più giovane, dimostrare che i musei non sono posti di nicchia ma patrimonio di tutti, accessibili anche ai giovanissimi». Che l’obiettivo sia stato raggiunto è reso evidente anche dai numeri: oltre 30mila visitatori concentrati soprattutto nei fine settimana. Tra questi, tantissimi i ragazzi e gli studenti che hanno approfittato dei dj-set di TroubleKidd e di Gaew e degli showcase di Erio ed Emma Nolde per una full immersion underground che ha reso la mostra unica nel suo genere. Il successo contribuisce così a rafforzare la collaborazione tra Itinera e The Cage, che confermano di voler dare seguito a iniziative comuni e ripetere a breve l’esperienza.

La mostra è prodotta e organizzata da Comune di Livorno e da MetaMorfosi eventi e rimarrà al Museo della Città di Livorno fino al 10 aprile 2023. Non ci sono costi aggiuntivi rispetto ai prezzi di ingresso della mostra (intero 12 euro, ridotto 8 euro per under 18 e over 65).

