Domenica è la Giornata della Cultura Ebraica. Le iniziative

Amaranta Servizi, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Livorno, aprirà al pubblico i principali siti ebraici della città con visite guidate gratuite

Domenica 14 settembre 2025 si terrà in tutta Italia la ventiseiesima edizione della Giornata Europea della Cultura Ebraica. Amaranta Servizi, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Livorno, aprirà al pubblico i principali siti ebraici della città con visite guidate gratuite.

Gli appuntamenti e gli orari:

Sinagoga di Piazza Benamozegh:9:00 – 9:30 – 10:00 – 10:30

-Museo ebraico, Yeshivà Marini, via Micali 21:11:00 – 11:15 – 12:15

– Cimitero Monumentale, Viale Ippolito Nievo:alle ore 12:00

Le visite sono gratuite, ma è necessario prenotare inviando un messaggio WhatsApp al 3398560212 o scrivendo a [email protected] entro le ore 16:00 di sabato.

Quest’anno avremo un’occasione speciale: un gruppo di 40 membri della famiglia Rosselli si ritroverà a Livorno, grazie a un lavoro di ricerca condotto da Giovanna Rosselli.

La Giornata Europea della Cultura Ebraica (GECE) è coordinata a livello nazionale dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e promossa in Europa dalla European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage (AEPJ).

Il tema di quest’anno, Il popolo del libro rappresenta un filo conduttore simbolico che attraverserà le oltre 100 località coinvolte. Si tratta di un viaggio attraverso la millenaria storia del popolo ebraico, focalizzato sul rapporto con il libro: scrittura, riscrittura, lettura, studio, insegnamento ed esegesi.

Permette anche di approfondire le radici comuni tra ebraismo, cristianesimo e islam, favorendo il dialogo interreligioso e interculturale. In un momento di crescente radicalizzazione e conflitto, la conoscenza autentica e lo studio diventano

strumenti di responsabilità sociale e di pace.

