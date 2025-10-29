Domenica Giocando s’impara al Museo di Storia

Domenica 2 novembre, alle ore 16.00, un nuovo appuntamento del programma Giocando s’impara, un calendario di appuntamenti per bambini e famiglie, promosso dal Museo di storia Naturale di Livorno in collaborazione con coop. Itinera. Questa volta protagonista sarà la zoologia con l’incontro dal titolo il Bosco d’Autunno. Quando il paesaggio si tinge di giallo gli animali del bosco si preparano ad affrontare l’inverno. Scopriremo insieme la vita segreta degli abitanti della Macchia Mediterranea esplorando i diorami della Sala di Zoologia dei Vertebrati. A seguire in laboratorio realizzeremo una divertente attività con i colori autunnali.

Appuntamento per adulti e bambini 6-9 anni

Obbligatoria la presenza di 1 adulto con 1 o 2 bambini massimo a suo carico

Acquisto del biglietto online https://itinera.link/giocando

Pochi posti disponibili

Informazioni

Segreteria didattica museo da lunedì a venerdì ore 09.00–13.00

tel. 0586 266 711 e‑mail [email protected]

