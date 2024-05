Domenica Giornata del Naso Rosso con i clown di corsia “Libecciati”

Appuntamento con i clown di corsia Libecciati di Viviamo in Positivo Livorno domenica dalle 10 alle 18 alla Terrazza Mascagni. Alle 17 estrazione della lotteria e lancio al cielo del palloncino con i desideri di tutti

Torna in città la Giornata del Naso Rosso (GNR) che si svolgerà domenica 19 maggio alla Terrazza Mascagni. Dalle 10 del mattino fino alle 18 i clown di corsia dell’associazione VIP (Viviamo In Positivo) saranno protagonisti a due passi dal mare per una giornata da non perdere. Gag, palloncini, divertimento, musica e balli di gruppo per grandi e piccini. Il tutto con i fantastici quaranta clown che ogni settimana riempiono le corsie dell’ospedale di Livorno e non solo facendo sorridere la dove ce n’è più bisogno.

“Tutto sarà clown-made: dagli spettacolini, alla musica, senza interventi esterni – spiega Luca D’Alessandro in arte clown Nape – perché vogliamo evidenziare le nostre attività. A fine pomeriggio poi, verrà lanciato un palloncino biodegradabile dove ognuno potrà appendere un desiderio da far volare in alto in cielo con la speranza che si realizzi. Chiaramente non potrà mancare la lotteria clown con estrazione dei premi in programma alle 17″.

