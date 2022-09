Domenica i Paw Patrol arrivano a Porta a Mare

Iniziativa gratuita. Domenica 25 settembre a partire dalle ore 15 la piazza di Porta a Mare ospiterà i due protagonisti più amati della squadra di cuccioli Paw Patrol: il cucciolo di dalmata Marshall e il cane pompiere Chase

Domenica 25 settembre a partire dalle ore 15 la piazza di Porta a Mare ospiterà i due protagonisti più amati della squadra di cuccioli Paw Patrol: il cucciolo di dalmata Marshall e il cane pompiere Chase.

Questa serie animata spopola sin dagli esordi del 2013, confermandosi ancora oggi un fenomeno dal successo planetario soprattutto dopo il lungometraggio “Paw Patrol The Movie” uscito a settembre del 2021.

Paw Patrol – La squadra dei cuccioli è un fortunato cartone animato dove i protagonisti incoraggiano gli spettatori a sviluppare uno spirito di cooperazione e di capacità di problem-solving.

Nel pomeriggio di domenica 25 settembre il cucciolo di dalmata Marshall il cane pompiere da salvataggio, un po’ imbranato ma tanto dolce ed il serio e maturo Chase, cucciolo-poliziotto di pastore tedesco, incontreranno i loro fan per trascorrere un po’ di tempo in loro compagnia e per rendere ancora più speciale questo incontro potranno essere scattate tante foto tra le loro braccia pelose.

Sono previsti incontri di circa 30 minuti alle ore 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 e 19:00.

Comincia a fare il conto alla rovescia e vieni a conoscere Marshall e Chase!

Porta a Mare è sempre dalla parte dei bambini.

Per essere sempre informati sui dettagli delle nostre iniziative potete seguirci sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/portamareareacommerciale/.

Si ricorda che tutte le iniziative sono gratuite ed offerte dalle attività commerciali dell’area Porta a Mare.

Condividi: