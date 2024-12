Domenica il “Concerto di Natale” in Duomo

Appuntamento domenica 22 dicembre alle ore 21 (non più alle ore 18 come inizialmente previsto). L’evento, ad ingresso libero, sarà diretto dal direttore principale dell’Orchestra, il Maestro belga Eric Lederhandler, con il Coro del Teatro preparato dal Maestro Maurizio Preziosi

La Fondazione Teatro Goldoni, l’Orchestra e il Coro del Teatro Goldoni, porgono i migliori auguri di buone feste alla città ed al pubblico con un “Concerto di Natale” atteso domenica 22 dicembre alle ore 21 nella splendida cornice della Cattedrale di San Francesco (Duomo) di Livorno (non più alle ore 18 come inizialmente previsto, causa concomitanza con funzione liturgica). L’evento, ad ingresso libero è organizzato grazie alla preziosa collaborazione e disponibilità della Diocesi di Livorno, sarà diretto dal direttore principale dell’Orchestra, il Maestro belga Eric Lederhandler, con il Coro del Teatro preparato dal Maestro Maurizio Preziosi.

Il programma sarà aperto dal melodico “Notturno” tratto da A Midsummer Night’s Dream, la composizione orchestrale che il musicista tedesco Felix Mendelsshon-Bartholdy scrisse per la rappresentazione teatrale del “Sogno” shakespeariano: divisa in dieci movimenti, tra i quali spiccano per notorietà l’Ouverture e la Marcia Nuziale, il Notturno spicca per la cantabile melodia che evidenzia l’aspetto naturalistico, grazie al sapiente utilizzo del timbro dei corni e dei fagotti.

A caratterizzare la serata la Messa n. 2 in sol maggiore, D. 167 di Franz Schubert, opera dal carattere intimo e raccolto il cui sviluppo segue le indicazioni classiche della liturgia cattolica: dopo il Kyrie di apertura, con l’invito al raccoglimento e alla preghiera, segue il Gloria, con il suo carattere grandioso che conduce ad un altro momento intimo, il Credo che precede la solennità del Sanctus. I solisti Alice Schiasselloni soprano, Luis Javier Jiménez Garcia tenore e Chun Yu Tian baritono mettono in luce le peculiarità del Benedictus che precede l’Agnus Dei, il movimento conclusivo insieme al coro conducono l’ascoltatore a vivere un intenso momento spirituale. Ulteriore momento musicale della serata sarà offerto dal violoncello solista vincitore del recentissimo concorso YOM – Young Opera Musician 2024, l’iniziativa rivolta a giovani musicisti di tutto il mondo organizzata da Opera Music Management.

