Domenica il “Concerto Swing Tedesco”

Nei locali della Chiesa Valdese, domenica 13 aprile alle 17, con Aperipizza sul Largo Valdesi alla Pizzeria Bella Napoli. Ingresso 15 euro andrà in scena il Concerto Swing Tedesco con il soprano Manuela Felice alla voce e Luca Bellofiore al pianoforte.

Un evento in collaborazione con la Chiesa Valdese di Livorno, il Goethe-Institut, Promos di Roberto Napoli, pizzeria Bella Napoli. Con il Patrocinio del Comune di Livorno e della Provincia di Livorno

Si tratta del penultimo appuntamento della rassegna musicale Musa in viaggio dell’Istituto Culturale Italiano Tedesco: un viaggio divertente e inusuale fra le canzoni, mescolando l’operetta, classici swing internazionali e quelli – sorprendenti – originali tedeschi; brani di Marlene Dietrich o Caterina Valente, più alcune sorprese in italiano.

