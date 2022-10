Domenica il raduno “Cuore di Labrador”

Alle 11,30 si terrà una dimostrazione da parte dell'associazione della scuola di salvataggio Orsi del Tirreno e alle 15,30 dimostrazione Anpana

Domenica 9 ottobre, a partire dalle 10,30 del mattino, all’Agriturismo Lago le Tamerici a Pisa si svolgerà il 2o° raduno Cuore di Labrador.

Alle 11,30 si terrà una dimostrazione da parte dell’associazione della scuola di salvataggio Orsi del Tirreno. Un’ora più tardi, alle 12,30, il pranzo in agriturismo o, per chi preferisse, al sacco e alle 15,30 dimostrazione Anpana dove verrà spiegato tutto quello che viene fatto per la protezione animali e per la tutela dell’ambiente.

L’evento si concluderà intorno alle 17.

Per info e prenotazioni: Donatella: 3396804959; Fabiola 3479233319

