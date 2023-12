Domenica ingresso gratuito al Museo Fattori

Come ogni prima domenica del mese, anche il 3 dicembre, l'accesso al Museo civico Giovanni Fattori sarà gratuito. Al primo piano del museo i visitatori troveranno l'esposizione “Raffaello Gambogi, Arte come rivelazione”

Come ogni prima domenica del mese, anche il 3 dicembre, l’accesso al Museo civico Giovanni Fattori sarà gratuito. Al primo piano del museo i visitatori troveranno l’esposizione “Raffaello Gambogi, Arte come rivelazione”. La mostra racconta il pittore livornese Raffaello Gambogi (1874-1943) a 80 anni dalla sua scomparsa e quasi 150 dalla nascita. La mostra è promossa dal Comune di Livorno con il contributo di Fondazione Livorno. Progettata e allestita dalla Cooperativa Itinera in collaborazione con la Galleria 800/900 ARTSTUDIO Livorno/Lucca, è curata dalla storica dell’arte Giovanna Bacci di Capaci. Inoltre sarà possibile riservare anche un posto per partecipare alle visite guidate alla collezione del Museo Fattori in programma alle ore 17.15 al costo di 2€ a persona. Costo che sabato sarà in aggiunta al prezzo del biglietto d’ingresso mentre domenica, essendo l’ingresso gratuito, sarà previsto il solo costo della visita guidata. Ricordiamo che per le visite guidate è necessaria la prenotazione anticipata.

ORARI MUSEO

Dal martedì alla domenica:

Mattina | dalle 10.00 alle 13:00

Pomeriggio | dalle 16:00 alle 19:00

Lunedì chiuso

INFO

Museo Civico “G. Fattori”

Villa Mimbelli, Via San Jacopo in Acquaviva, 65 – Livorno

0586 – 824607

[email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©