Domenica “Insieme per la vita insieme per lo sport”

Domenica 24 novembre Insieme per la vita insieme per lo sport in collaborazione con Bans, Ladies4fit e Atletica Amaranto. Evento benefico a favore di Agbalt OdV (associazione genitori bambini affetti da leucemie o tumori) e Insieme per la vita OdV.

Associazioni che si occupano di migliorare la vita dei bambini malati di leucemie o tumori e dare supporto alle famiglie.

L’evento nasce nel 2009 quando Ginevra si ammala di leucemia linfoblastica acuta. Il mondo crolla addosso ai due genitori sia psicologicamente che economicamente.

Ad aiutare la famiglia intervengono le due associazioni . I momenti passati sono stati molto difficili ma Erika e Paolo non si sono mai sentiti abbandonati grazie al supporto di queste. Ed è proprio per ringraziare queste due Onlus che i coniugi decisero 15 anni fa di dar vita ad Insieme per la Vita, insieme per lo Sport una manifestazione benefica che unisce lo sport alla solidarietà.

Ognuno potrà sostenere i progetti delle associazioni partecipando all’evento, camminando o correndo da solo o in compagnia di amici. Tu deciderai il tuo passo.

– Ritrovo: ore 8.00 al Gabbiano (Rotonda d’Ardenza)

– Partenza: ore 8.30

– Percorso: gabbiano cantiere-cantiere gabbiano (circa 8 km) .

– Offerta minima € 5.

Per info [email protected]

