Domenica la 10ª edizione di In Cammino Con Noi

Camminata solidale dal Moletto di Ardenza alla Rotonda Carlo Azeglio Ciampi promossa da Aipd Livorno, Autismo Livorno e Volare senz'ali. Per questa edizione In Cammino con Noi ospita la prima edizione del concorso “A mente aperta”. Lo studente che presenterà il miglior progetto sull’inclusione in ambito sociale sarà premiato dalla famiglia Ciampi con una borsa di studio

Domenica 28 maggio alle 16 si svolgerà la 10ª edizione di In Cammino Con Noi con partenza dal Moletto di Ardenza e arrivo alla Rotonda Carlo Azeglio Ciampi. ICCN nasce nel 2013 ed è una rete solidale formata da tre associazioni (Aipd Livorno, Autismo Livorno e Volare senz’ali) che sul territorio livornese si occupano di disabilità ed insieme collaborano a progetti socialmente utili. Ogni anno dal 2013 ICCN organizza una camminata solidale, cioè un breve percorso a piedi, senza finalità di competizione, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica alle tematiche della disabilità e di sostenere simbolicamente i ragazzi delle Associazioni e le loro famiglie. Per questa edizione che ha come motto “Nessuno escluso” In Cammino con Noi ospita la prima edizione del concorso “A mente aperta” rivolto agli studenti del triennio della scuola secondaria di Livorno e Provincia. Lo studente che presenterà il miglior progetto sull’inclusione in ambito sociale sarà premiato dalla famiglia Ciampi, con una borsa di studio in memoria del concittadino e presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, allo chalet della Rotonda dove seguirà un rinfresco offerto dai nostri sponsor. L’evento si avvale della preziosa collaborazione del comitato Strabilianti che ha organizzato sei setting sportivi messi a disposizione da Decathlon dove atleti paralimpici e studenti del liceo sportivo Enriques faranno da tutor ai partecipanti normodotati e diversamente abili.

