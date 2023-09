Domenica la chitarra di Luca Medusei in concerto per “Sognando i corsari”

Domenica 1 ottobre la chitarra di Luca Medusei in concerto per Sognando i corsari grazie alla collaborazione con l'Istituto Mascagni. Per informazioni e prenotazioni: 0586-824551; [email protected] www.museodellacittalivorno.it

Proseguono con successo gli appuntamenti per l’ultimo miglio di Sognando i corsari. Livorno e il suo mare negli Archivi Alinari (al Museo della Città di Livorno, fino a domenica 8 ottobre).

Sabato 30 settembre doppio appuntamento con le visite guidate in mostra a orario fisso, alle 18.00 e alle 19.00.

Le visite guidate sono a cura di ATI Itinera, Agave e CoopCulture: si consiglia la prenotazione anticipata a [email protected]; costo 2,50 euro oltre al prezzo del biglietto d’ingresso alla mostra.

Domenica 1 ottobre grazie a un’altra collaborazione con le importanti realtà culturali del territorio, l’Istituto Mascagni, alle 18 si terrà il concerto solista del Maestro Luca Medusei, giovane ma già affermato talento della chitarra classica.

Il concerto, fortemente voluto dal direttore dell’Istituto Mascagni Federico Rovini, è stato organizzato in collaborazione con la Cooperativa Itinera e non prevede prenotazione, né costi aggiuntivi rispetto al biglietto di ingresso alla mostra.

CALENDARIO E INFORMAZIONI

sabato 30 settembre

ore 18.00 – visita guidata

ore 19.00 – visita guidata

costo € 2,50 oltre al biglietto (intero € 6; ridotto € 4) consigliata prenotazione anticipata a [email protected])

domenica 1 ottobre

ore 18.00 – concerto chitarra Luca Medusei in solo con Istituto P. Mascagni

(non occorre prenotare, nessun costo aggiuntivo oltre al biglietto di ingresso (intero € 6; ridotto € 4)

ore 19.00 – visita guidata

costo € 2,50 oltre al biglietto (intero € 6; ridotto € 4) consigliata prenotazione anticipata a [email protected])

Orari Mostra:

dal lunedì al venerdì 10.00-20.00

sabato e domenica 10.00-22.00.

Biglietti:

Intero 6 euro, ridotto 4 euro, ridotto scuole 2 euro, visita guidata 2,50 euro.

Possibilità di biglietto open, acquistabile anche online.

Per informazioni e prenotazioni: 0586-824551; [email protected]– www.museodellacittalivorno.it.

