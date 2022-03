Domenica la conferenza “La diffusione della Spagnola nel territorio livornese”

La conferenza sulla diffusione della Spagnola nel territorio livornese è stata promossa dal Museo di Storia Naturale del Mediterraneo ed è collocata tra gli eventi relativi alla mostra “L’ombra dell’uomo. La paura genera mostri” aperta fino al 22 maggio negli spazi museali.

Il relatore Stefano Rossi, studioso del territorio locale, condurrà il pubblico nella comprensione di quella che fu

l’influenza “spagnola”, che causò una delle più grandi catastrofi sanitarie e che coinvolse l’intero pianeta nel ‘900.

Moltissimi furono i decessi, si parla addirittura di 100 milioni di morti. Ogni città, paese e famiglia porta dentro di sé il ricordo indelebile di questa tragedia.

È su tale tema che si articola l’incontro: un’analisi del fenomeno sul nostro territorio, tra la città di Livorno e le realtà periferiche relative ai piccoli borghi del territorio rurale (Gabbro, Castelnuovo Misericordia etc.), ed una analisi di come l’epidemia incise sulle comunità e sulle famiglie, e tutte le azioni intentate per combatterla.

La prenotazione è obbligatoria.

Per prenotazioni e informazioni:

Segreteria del Museo; [email protected] Tel. 0586/266711-34

lun – mer – ven ore 9-13; mar – gio – sab ore 9-13 e 15-18. domenica ore 15-18

Ingresso gratuito

Si ricorda orario e tariffe Mostra L’ombra dell’uomo: la paura genera mostri. Dal martedì al sabato 9:00 – 13:00 ultimo ingresso ore 12:00. Martedì-giovedì-sabato e domenica ore 15:00-19:00 ultimo ingresso ore 18:00.

Lunedì chiuso

Biglietto intero €7,00 ridotto €5,00

Ridotto scuole €3,00

NORME IGIENICO SANITARIE

Gli eventi sono organizzati nel rispetto delle norme vigenti relative al contenimento della pandemia da Covid-19.

In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti è obbligatorio che i partecipanti esibiscano il GREEN PASS.

E’ previsto inoltre il triage all’accesso:

misurazione della febbre,

igienizzazione delle mani

obbligo di indossare la mascherina FFP2