Domenica la festa del Corpus Domini

Domenica 19 giugno si celebra la festa del Corpus Domini e come di consueto nel pomeriggio si svolgerà la processione eucaristica per le strade del centro.

Questo il programma della giornata:

Dalle 11.30 alle 17.30 Adorazione Eucaristica in Cattedrale

Alle 18.00 Vespri solenni in Cattedrale

Alle 18.30 il vescovo mons. Simone Giusti porterà in processione l’Ostia consacrata secondo questo itinerario: Cattedrale- via Grande- via della Madonna- via Avvalorati – via Cogorano – piazza Grande – e ritorno in Cattedrale. Al termine, dal sagrato della Cattedrale benedizione eucaristica ai presenti e alla città.

