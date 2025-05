Domenica la prima edizione di La Rosa in festa

La festa sarà dislocata tra il parcheggio adiacente al supermercato Coop di via Settembrini, la galleria dello stesso supermercato, il prato antistante e il parco La Rosa dei Venti (via Villari)

Domenica 11 maggio, dalle ore 10 alle ore 23, La Rosa ospiterà la sua prima festa di quartiere. L’iniziativa, organizzata da un comitato di volontari facenti riferimento alla Polisportiva La Rosa, è compartecipata dal Comune di Livorno, dal Cred e sostenuta dalla sezione soci della Coop. La giornata è stata presentata a Palazzo Comunale dall’assessore al Commercio e Turismo Rocco Garufo. Ad illustrare l’iniziativa erano presenti Cecilia Testa per il CRED, Valeria Cattaneo responsabile dell’ufficio Sistema integrato infanzia 0-6, Claudia Cabras e Alessia Profeti in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo Bartolena, Anna Maria Neri ideatrice e organizzatrice della manifestazione, Mario Tinghi presidente del circolo polisportivo La Rosa, Bruno Bastogi in rappresentanza dei soci Coop, il fotografo Marco Grassi e Milvia Pietrini del comitato organizzatore. “Questa è una iniziativa della quale abbiamo cominciato a parlare a settembre e – ha detto l’assessore Garufo – coinvolge varie realtà presenti nel quartiere. Ne è venuta fuori una iniziativa molto articolata, molto ricca di eventi e di proposte. Da parte dell’Amministrazione c’è sempre molto apprezzamento per quelle manifestazioni che partano dal basso e cercano di aggregare più soggetti al fine di animare zone della città. Spero che sia un passo importante di una manifestazione che rimanga nel tempo”. La festa sarà dislocata tra il parcheggio adiacente al supermercato Coop di via Settembrini, la galleria dello stesso supermercato, il prato antistante e il parco La Rosa dei Venti (via Villari).

Poiché la kermesse si rivolge soprattutto ai bambini e alle bambine, che nell’ambito della giornata potranno trovare proposte laboratoriali e attività di vario tipo, l’iniziativa rappresenta un’ottima occasione per le giovani famiglie del quartiere di verificare la qualità dell’offerta formativa delle scuole del territorio: per l’occasione, infatti, le scuole di quartiere, primarie e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Bartolena e la Scuola dell’infanzia comunale La Rosa, presenteranno le progettualità di continuità con il territorio ed uno spaccato della propria programmazione in uno stand dedicato.

La festa ospiterà 24 gazebo e sarà possibile ammirare e svolgere numerose attività quali dimostrazioni di mestieri e laboratori creativi; nel prato davanti al supermercato di via Settembrini troveranno posto iniziative dedicate agli animali; tra queste vi sarà la presentazione del canile comunale. Al parco La Rosa dei Venti, i visitatori potranno trovare, a partire dal pomeriggio, gli stand dell’Associazionismo raccolti nel Villaggio della Solidarietà; alle 18.30 si svolgerà la performance conclusiva del laboratorio di narrazione teatrale e itinerario di memoria condivisa curato da Fabrizio Brandi, “Rimembrando la Rosa” che ha coinvolto numerosi cittadini del quartiere che hanno prestato le loro memorie agli attori del corso. All’interno della galleria Coop sono in programma diverse proposte, tra cui la degustazione di prodotti di produttori locali curati dagli allievi della EATS Academy, laboratori creativi a cura di Art Lab, il lancio del progetto “Da tavola a tavola” con l’associazione Eppursimuove, e lo sportello di informazione antitruffa e formazione digitale a cura del Movimento consumatori. Anche alla musica saranno dedicati momenti e spazi, a partire dall’esibizione della banda cittadina, delle corali delle Scuole primarie e secondaria dell’Istituto Comprensivo Bartolena e le performance di gruppi musicali che si susseguiranno nell’arco della giornata, fino alle ore 23.00. Per questi ultimi è stato dedicato un bus appositamente attrezzato.

Condividi:

Riproduzione riservata ©