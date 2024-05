Domenica la terza tappa del Toscano Enduro Series 2024

Livorno, con il suo territorio tra le colline e il mare, è stata scelta come sede della terza tappa del Toscano Enduro Series (TES) 2024, in programma domenica 5 maggio. L’enduro, che rientra tra le discipline della Federazione Ciclistica Italiana, si pratica con biciclette che, per i non specialisti, si possono definire “mountain bike” (MTB). Si distingue da discipline simili, quali il cross country e il downhill, in quanto le gare si disputano su circuiti segnalati prevalentemente in discesa, con percorsi che privilegiano la tecnica di guida in ogni situazione. La classifica è ricavata dalla somma dei tempi di percorrenza del concorrente nelle prove speciali di ogni singola gara, sommati agli anticipi o ritardi ai punti di controllo orario.

L’intento del Toscano Enduro Series che si disputerà a Livorno è quello di far avvicinare sportivi di tutte le età alla pratica dell’enduro, con una serie di gare e di percorsi che diano a tutti la possibilità di cimentarsi in questa disciplina, di divertirsi e crescere in sicurezza, senza eccessive prove alla ricerca spasmodica della guida perfetta.

Sono previste prove sia “muscolari” sia per bici elettriche (e-bike). Le categorie, suddivise per fasce d’età sia maschili sia femminili, sono tantissime, e vanno dai 13 anni in su.

Possono iscriversi alla gara (tramite il sito https://www.toscanoenduroseries.it/) atleti tesserati alla FCI o a una delle tante associazioni sportive convenzionate con la FCI, e persone non tesserate purché in possesso di certificato medico agonistico per ciclismo.

La manifestazione livornese è a cura dellasquadra sportiva dilettantistica “Mushroom Mtb Livorno” (email [email protected]) che in questi giorni ha provveduto ad individuare il tracciato e a predisporre la segnaletica lungo i percorsi.

L’Amministrazione comunale ha messo a disposizione l’Ippodromo Caprilli (viale Italia 305), dove è prevista la partenza (primi atleti al via alle ore 8), l’arrivo e le premiazioni (alle ore 16). Già da sabato 4 maggio all’ippodromo sarà allestita l’area “Paddock” a disposizione degli atleti.

Per ilpubblico interessato ad assistere alle prove, gli organizzatori fanno sapere che le prove speciali ed i sentieri della Colline Livornesi Trail Area sono ricchi di punti spettacolari per vedere da vicino il passaggio degli atleti. Alla pagina internet https://www.toscanoenduroseries.it/iscrizioni/230-tes-3-livorno-li-5-maggio-2024-camp-toscano-fci è disponibile un elenco dei punti di osservazione più interessanti, con le coordinate GPS, le mappe e le indicazioni per raggiungerli.

