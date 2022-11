(1) Allegati (1) LA LOCANDINA

Domenica Livornostreetart, tour nel cuore storico della città

Domenica 6 novembre alle 16 tour a piedi attraverso i luoghi della storia della città che sono diventati tela per artisti. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro domenica 6 alle 12: tel. 0586.894563, cell 348.7382094, mail [email protected] Al termine del tour spuma e 5&5

Nuovo appuntamento di Vetrina Toscana, iniziativa organizzata da Confesercenti con il patrocinio del Comune nell’ambito di “Appunti di Viaggio. Racconti di Toscana tra cultura e cibo” che vede protagonista Livorno e l’arte.

Non è certo un binomio atipico, ma se l’arte diventa “street” allora la prospettiva cambia e la città dei macchiaioli, diventa luogo di accoglienza di un modo nuovo di concepire la pittura, coi suoi murales, i suoi poster, la sua segnaletica rivisitata. Un tour a piedi attraverso i luoghi della storia della città che sono diventati tela per artisti che hanno lasciato un segno volutamente non indelebile del loro passaggio: un percorso itinerante alla scoperta delle tracce, più o meno nascoste, lasciate da creativi di caratura internazionale su spazi urbani i più disparati, per scovare, capire ed apprezzare grazie ad una guida turistica esperta del settore una delle moderne forme d’arte più affascinanti. E per concludere, nel segno della più radicata delle tradizioni gastronomiche “street” della città, degustazione della labronicissima accoppiata spuma e “5&5” presso la mitica Antica Torteria Da Gagarin. Evento in Collaborazione con Galleria Uovo alla Pop.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO DOMENICA 06 NOVEMBRE ORE 12.00

COSTI

Adulti € 10,00

Bambini sotto i 12 anni Gratuito

INFO

Abbigliamento: comodo per leggero trekking urbano

Difficoltà: facile

Durata: un’ora e mezzo + tempo per la degustazione

Incontro: Ore 16.00 piazza Municipio davanti Ufficio Informazioni Turistiche

PRENOTAZIONI

Segreteria Coop. Itinera | Tel. 0586.894563 | Mobile 348.7382094

Condividi: