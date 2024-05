Domenica lo spettacolo Pensione La Zizzola Allegra per Aircs

Appuntamento da non perdere sabato 25 maggio alle ore 21 e domenica 26 maggio alle ore 16,30 al Teatro Filicchi di piazza G.M. Lavagna con il Gruppo MusiCanto. Il ricavato alla associazione italiana ricerca colangite sclerosante

Appuntamento da non perdere sabato 25 maggio alle ore 21 e domenica 26 maggio alle ore 16,30 al Teatro Filicchi di piazza G.M. Lavagna con il Gruppo MusiCanto in “Pensione La Zizzola Allegra”, commedia in due atti di Riccardo Pagni. Il lavoro teatrale narra le giornate di una bellissima struttura residenziale rivolta ad anziani che vogliono trascorrere, in serenità e compagnia, gli anni della vita ancora da godere. Un luogo veramente incantevole e suggestivo, dove il pubblico conoscerà Gisella, la direttrice sempre molto efficiente e attenta a rendere il soggiorno degli ospiti davvero “speciale”. Fra loro tre anziane signore, Fedora, un’austera maestra in pensione molto riservata, Gigliola, una segretaria sorridente e sempre pronta al dialogo e Maria, una signora dai modi molto semplici e garbati, E sempre nella casa sarà possibile imbattersi nel Generale in pensione Clemente, un uomo dal carattere molto scorbutico e autoritario, che mal sopporta l’idea di trovarsi in una residenza per anziani. Infine una coppia di giornalisti molto curiosi, Penelope e Guglielmo, giunti nella casa chissà per quali scopi.

Quello che però il pubblico scoprirà presto, è la presenza di Antonia, Aurora, Dina, Giocondo, Odette e Candido, sei personaggi strani e misteriosi (e soprattutto non invitati), che metteranno a dura prova i sentimenti degli anziani ospiti, e che, trasformeranno la pensione “La Zizzola Allegra” in un luogo dove le cose invisibili si svelano all’improvviso, dove il tempo è infinitamente possibile e dove non esistono limiti alla meraviglia e allo stupore. E come in una magica alchimia, torneranno alla luce memorie e nostalgie, tra momenti molto divertenti ed altri in cui le riflessioni si incrociano con le emozioni che questi tredici personaggi sapranno trasmettere. Lo spettacolo è dedicato ad AIRCS (Associazione Italiana Ricerca Colangite Sclerosante) a cui andrà il ricavato dei due spettacoli.

Ingresso: Posto unico Euro 8

Il teatro aprirà un’ora prima degli spettacoli

E’ possibile effettuare la prenotazione telefonando ai numeri

348/5166854 – 335/7658172

Condividi:

Riproduzione riservata ©