Domenica “Pranzo in Jazz” a Rotonda31

Saranno sul palco il pianista Federico Monzani (figlio d'arte, la madre Daniela Panicucci e il padre Enrico sono pianisti ed insegnanti di musica) e il cantante-chitarrista Mattia Donati, anch'egli figlio d'arte (la madre Romy Clara è pianista ed il compianto padre Mauro è stato il patron dello storico Ciucheba)

La domenica dalle 12 Rotonda31, viale Italia 136, accoglie la clientela del ristorante con la musica jazz.il 25 gennaio è la volta di due giovani assi del genere che hanno riscosso successi nelle maggiori kermesse italiane dedicate al jazz, non ultime BargaJazz e UmbriaJazz.

Saranno sul palco il pianista Federico Monzani (figlio d’arte, la madre Daniela Panicucci e il padre Enrico sono pianisti ed insegnanti di musica) e il cantante-chitarrista Mattia Donati, anch’egli figlio d’arte (la madre Romy Clara è pianista ed il compianto padre Mauro è stato il patron dello storico Ciucheba).

Hanno partecipato, da singoli, a molteplici iniziative sia con il dipartimento jazz del Conservatorio Mascagni sia nell’ambito dell’Unesco Jazz Months, ma caratteristica del jazz è quella di unire e formare spesso nuove formazioni che possono diventare occasioni per spettacoli da proporre, come in questo caso.

L’attività dei gestori Michele Bardi e Giovanni Pasquini, sempre attenti alle esigenze del pubblico e ideatori di sempre nuove iniziative all’insegna del buon gusto sia nelle performance spettacolari, sia nell’attenzione ai menù proposti dalle colazioni, agli aperitivi, fino ai pranzi e le cene. Il concerto è promosso da Roberto Napoli, attento consulente del settore.

Appuntamento quindi domenica 25 gennaio nella grande cupola della Rotonda per gustare un pranzo all’insegna della buona musica dalle 12 alle 15.

Info tel. 375 5831777

Condividi:

Riproduzione riservata ©