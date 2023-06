Domenica Scommegna chiude Scenari e Serenate di Quartiere

Ingresso libero. Domenica 25 giugno alle 19.30, in via Castelli (Pontino), con lo spettacolo di Arianna Scommegna Potevo essere io, si conclude l’ottava edizione di Scenari e Serenate di Quartiere

Domenica 25 giugno alle 19.30, in via Castelli (Pontino), con lo spettacolo di Arianna Scommegna Potevo essere io, si conclude l’ottava edizione di Scenari e Serenate di Quartiere, il festival di narrazione organizzato dalla Fondazione Teatro Goldoni con la direzione artistica di Emanuele Gamba e Fabrizio Brandi.

Potevo essere io è uno spettacolo dedicato ai bambini che siamo stati e che non smetteremo mai più di essere, uno spettacolo dedicato a chi è sopravvissuto all’infanzia e della cui sacralità ha saputo ben poco, è il racconto di una bambina e un bambino che diventano grandi partendo dallo stesso cortile.

Due partenze, stessi presupposti. Ma finali diversi. E in mezzo la vita. Chi racconta, Arianna Scommegna, è quella bambina: che cerca di capire insieme allo spettatore, cosa sono state queste due storie, perché e come, e se si sono veramente differenziate, o sono state solo due modi di vivere lo stesso sconcerto. Potevo essere io racconta una storia ma non è uno spettacolo di narrazione pura. Perché in scena ci sono anche quelle persone-personaggi che hanno attraversato la vita dei due protagonisti: un allenatore di kick boxing, una stella emergente del pop croato, un regista di film porno, una merciaia di Casal di Principe, una cartomante del quartiere di Niguarda… Potevo essere io racconta tutto questo cercando la lievità, la commedia che irrompe nella tragedia. Un allestimento scarno, le parole, pochi oggetti: il minimo indispensabile per una frontalità assunta, senza mediazioni. Una sola concessione: affianco alle parole ci saranno alcuni video, perché certe immagini evocano e insieme aiutano a non mentire. Non proiezioni a tutto schermo però, ma un accompagnamento intimo, su supporti leggeri. Il bambino che siamo stati è lì sgranato in super 8, mentre guarda distese di finestre dal nono piano di un palazzo senza balconi e una voce dice: “Girati, stiamo girando il filmino. Sorridi!”.

Condividi: