Domenica si chiude la mostra fotografica “+2° Accelerazione pericolosa”

Si conclude domenica 8 gennaio la mostra fotografica “+2° Accelerazione pericolosa” allestita presso la Sala delle Esposizioni Temporanee del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo.

L’esposizione, realizzata grazie a Fondazione Piaggio, Fondazione Livorno, Fondazione Livorno Arte e Cultura e con il patrocinio di Regione Toscana, affronta il tema del cambiamento climatico attraverso immagini catturate dagli scatti di Fabrizio Sbrana durante i suoi viaggi in varie località del pianeta.

Le fotografie, che hanno la caratteristica di essere stampate su metallo, offrono al visitatore un effetto tridimensionale degli ambienti ritratti.

Per l’occasione l’autore sarà presente, domenica 8 gennaio, presso la Sala dalle 15 alle 19 per accompagnare i presenti in un tour guidato e rispondere a tutte le domande e riflessioni che possono scaturire durante la visione delle splendide e toccanti immagini.

L’ingresso è gratuito.

