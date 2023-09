Domenica “Suoni e Parole nelle Colline” a Villa Cristina

Domenica 10 settembre le associazioni scout di Livorno, insieme all’associazione Valle Benedetta e alla Parrocchia di san Giovanni Gualberto, danno appuntamento a chi vorrà trascorrere una bella giornata nella natura a Villa Cristina, in località Corbolone (nelle colline della Valle Benedetta). Sarà l’occasione per ricordare e fare memoria dell’alluvione del 2017: chi vorrà, potrà percorrere a piedi o in bicicletta alcuni percorsi e ritrovarsi intorno all’ora di pranzo a Villa Cristina (nei pressi della Sambuca). Sarà previsto un servizio di navetta esclusivamente alle ore 12 e alle ore 14.

Dopo pranzo ci sarà un momento in cui fare memoria dell’alluvione (alle ore 14,30) e, a seguire, una pièce teatrale dell’attore livornese Claudio Monteleone (“Facce da libeccio… a Villa Cristina”). Sarà possibile anche degustare birra e vino.

Chi intende condividere un contributo sull’alluvione è pregato di prenotarsi all’indirizzo mail [email protected]; chi volesse usufruire dei piatti preparati dall’organizzazione si prenoti a [email protected]. Per ogni informazione rivolgersi al numero 327-1324522.

La partecipazione è libera.

