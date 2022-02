Domenica torna “Giocando s’impara” con la Musmed Bag Zoologica

Domenica 27 febbraio alle 16 torna la Musmed Bag: un modo divertente e interattivo per visitare le sale del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo in assoluta sicurezza. PRENOTAZIONI esclusivamente online al link: https://prenota.itinera.info/didattica/giocando2021

Mediagallery

Domenica 27 febbraio alle 16 torna al Museo di Storia Naturale secondo avventuroso appuntamento dedicato alla Musmed bag: il kit ludo-scientifico che consente di visitare in modo divertente e interattivo le sale del Museo, garantendo assoluta sicurezza e pieno rispetto del distanziamento sociale.

L’attività, organizzata in collaborazione con la coop. Itinera, si rivolge a famiglie con bambini dai 5 anni su che potranno muoversi autonomamente negli spazi del Museo alla scoperta di meravigliosi esemplari di lupi, grandi cetacei, maestosi rapaci e farfalle coloratissime. Ad ogni gruppo famiglia sarà consegnata una borsetta speciale con enigmi, quiz e giochi di abilità da risolvere osservando le vetrine e le collezioni esposte.

Questo appuntamento sarà dedicato alla zoologia: vi sentite dei veri esperti del mondo animale?

L’attività si rivolge a famiglie con bambini dai 5 anni in su, si richiede la presenza di almeno un adulto per gruppo famiglia.

Le prenotazioni vengono prese esclusivamente online al seguente link: https://prenota.itinera.info/didattica/giocando2021

Luogo e orario di svolgimento – Domenica 27 febbraio ore 16.00 presso Museo di Storia Naturale del Mediterraneo via Roma 234, Livorno

Informazioni: Segreteria didattica museo tel 0586.266711 dal lunedì al venerdì 9.00-13.00

Mail: [email protected]

Prenotazioni e costi: https://prenota.itinera.info/didattica/giocando2021

– prenotazioni e pagamento online

– costo 6 € a partecipante, sia adulti che bambini.

– Ricordiamo che è richiesta la partecipazione di almeno un adulto per gruppo.

Norme igienico sanitarie – Gli eventi sono organizzati nel rispetto delle norme vigenti relative al contenimento della pandemia da Covid-19.

In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti è obbligatorio che i partecipanti di età superiore ai 12 anni esibiscano il Super Green Pass

È previsto inoltre il triage all’accesso: misurazione della febbre, igienizzazione delle mani e obbligo di indossare la mascherina.