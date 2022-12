Domenica torna il “Rigiocattolo” in piazza Grande

L'appuntamento con il Rigiocattolo sarà domenica 4 dicembre dalle 15 alle 19 in piazza Grande, dove sarà possibile acquistare i ri-giocattoli

Torna il tanto atteso Rigiocattolo promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. La vendita di giocattoli usati, che nel mese di novembre sono stati raccolti, controllati, riparati e puliti nel laboratorio della Comunità di Sant’Egidio e che ora sono pronti per essere venduti. Una ricetta semplice per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, riciclando e dando nuova vita a tanto giocattoli.

Il ricavato del Rigiocattolo sarà interamente devoluto all’acquisto di farmaci e materiale sanitario da inviare in Ucraina alle Comunità di Sant’Egidio di Leopoli e Ivano-Frankivs’k che li distribuiranno nelle città colpite dal conflitto.

Un piccolo gesto di solidarietà per non dimenticare e per sostenere chi vive la difficoltà della guerra.

