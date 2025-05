Domenica torna la pedalata Bimbimbici

Dopo il successo delle passate edizioni, torna anche quest’anno la tradizionale pedalata di Bimbimbici (qui il link per la preiscrizione), giunta alla sua terza edizione! L’evento, organizzato da FIAB Livorno in collaborazione con il Comune di Livorno e all’interno del “Sulla Felicità Festival”, si svolgerà domenica 4 maggio e promette una giornata all’insegna del divertimento, della sostenibilità e della condivisione familiare. Il ritrovo è previsto alle ore 9:30 in piazza Dante, nei pressi della Ciclostazione, dove sarà possibile iscriversi con una quota di soli 3 euro. Ogni bambino riceverà un gadget speciale e una fresca colazione offerta dall’azienda agricola Garzelli. Decathlon Livorno offrirà supporto tecnico alla partenza, che avverrà alle ore 10:30 lungo le principali strade della città, chiuse al traffico e riservate ai partecipanti. L’arrivo è previsto alle ore 12:30 alla Terrazza Mascagni, dove i partecipanti saranno accolti dalla festa conclusiva del “Sulla Felicità Festival”. L’evento rappresenta un’occasione di festa e di riflessione: Bimbimbici è una manifestazione nazionale di FIAB che mira a promuovere la mobilità attiva e a diffondere l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi. La scorsa edizione ha visto oltre 220 eventi in 18 regioni, coinvolgendo più di 43.000 partecipanti in tutta Italia! L’evento invita a riflettere sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per migliorare la vivibilità delle nostre città, dando spazio alle persone e alle famiglie. L’edizione 2024 ha ricevuto il patrocinio di SIP (Società Italiana di Pediatria), che ha sottolineato come andare a scuola in bicicletta o a piedi favorisca stili di vita sani e contribuisca a città più vivibili. Per il 2025, l’evento ha ottenuto inoltre il patrocinio del Ministero della Salute, di UNICEF e della Società Italiana di Pediatria. Non mancate! Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme una giornata di festa, bici e consapevolezza ambientale! Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattateci a Facebook e Instagram @FiabLivorno; www.fiablivorno.blogspot.it.

