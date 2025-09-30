Domenica torna Via Grande in festa
L’appuntamento è dalle 9 fino al tardo pomeriggio: un’intera domenica dedicata allo shopping in centro
Torna in città l’appuntamento con “Via Grande in festa“, il mercato straordinario della domenica organizzato da Fiva Confcommercio. Il responsabile sindacale Confcommercio Gabriele Bilanceri: “Per l’intera giornata di domenica 5 ottobre, il cuore del centro cittadino si animerà con i banchi degli operatori provenienti dal mercato settimanale, che porteranno in via Grande abbigliamento, calzature, accessori, prodotti per la casa e tante occasioni per lo shopping”.
L’iniziativa, molto apprezzata da livornesi e visitatori, vuole dare nuova vitalità al centro e valorizzare il lavoro degli ambulanti, che ogni settimana contribuiscono all’offerta commerciale della città. “Il mercato straordinario in Via Grande”, sottolinea il direttore Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli, “è un’opportunità per tutti: per gli operatori ambulanti, che possono lavorare in un giorno festivo, e per i cittadini, che hanno a disposizione una giornata di acquisti e socialità all’aperto. Anche il commercio in sede fissa e i pubblici esercizi della zona beneficeranno di questa iniziativa. Ringraziamo il Comune di Livorno per il patrocinio”. L’appuntamento è dalle 9 fino al tardo pomeriggio: un’intera domenica dedicata allo shopping in centro.
