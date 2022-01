Tour in Biblioteca alla scoperta di Dante

Domenica 9 gennaio alle 16, la curatrice della mostra, professoressa Elisa Squicciarini, accompagnerà i visitatori attraverso un percorso biografico e poetico delle edizioni più antiche e significative dell'opera dantesca conservate presso la Biblioteca Labronica "F.D. Guerrazzi"

Con l’arrivo del nuovo anno proseguono gli eventi legati alla mostra Dante Alighieri Sta come torre ferma. Realizzata dal Comune di Livorno in collaborazione con la Cooperativa Itinera e grazie al contributo della Regione Toscana, la mostra è un omaggio al Sommo Poeta, in occasione dell’appena concluso 700° anniversario della sua morte. Il percorso racconta la storia dell’opera completa di Dante attraverso l’esposizione dei volumi antichi posseduti dalla Biblioteca, per alcuni dei quali sarà possibile conoscere la storia e le particolarità attraverso la lettura di didascalie approfondite.

Domenica la curatrice Elisa Squicciarini accompagnerà i visitatori alla scoperta dell’opera del Poeta, la torre ferma che con la sua inventiva linguistica e la sua rappresentazione sempre attuale del mondo, non ha ancora smesso di sorprendere e suscitare emozioni. Nell’occasione sarà possibile ammirare incunaboli quattrocenteschi, volumi del XVI secolo ed alcune tra le più rappresentative edizioni illustrate dell’ottocento e novecento.

In concomitanza sarà garantito anche il servizio di interpretariato in LIS lingua dei segni italiana, grazie allo allo Sportello ABC del Comune di Livorno e all’Associazione Comunico, associazione operante sul territorio specializzata nelle disabilità sensoriali.

È gradita la prenotazione. Per informazioni: Biblioteca Labronica “F.D. Guerrazzi”: 0586/824511; Cooperativa Itinera: 0586/894563.

Si ricorda che in ottemperanza al decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, dal 6 agosto 2021 l’accesso alla mostra sarà consentito esclusivamente ai visitatori muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 Green Pass (in formato digitale o cartaceo) unitamente a un documento di identità in corso di validità.