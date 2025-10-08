Domenica tour in bici con “Pedalando su Lungomare ad Arte”

Domenica 12 ottobre alle 10,30 tour guidato in bicicletta lungo il suggestivo litorale cittadino tra sport, arte e bellezza organizzato nell’ambito del progetto regionale Vetrina Toscana. Prenotazione obbligatoria entro sabato 11 ottobre alle ore 15:00

Torna protagonista con Confesercenti Provinciale di Livorno, grazie al contributo di Camera di Commercio di Livorno e Regione Toscana, il lungomare più bello della Toscana (e non solo). Domenica 12 ottobre alle 10,30, infatti, Livorno ospita un appuntamento unico che unisce sport, arte e bellezza: “Pedalando su Lungomare ad Arte”. Un tour guidato in bicicletta lungo il suggestivo litorale cittadino alla scoperta del percorso artistico “Lungomare ad Arte” organizzato dalla cooperativa Agave nell’ambito del progetto regionale Vetrina Toscana ed in collaborazione con FIAB Livorno. L’iniziativa propone un itinerario che coniuga il fascino del paesaggio marino con la pittura dei grandi maestri macchiaioli e post-macchiaioli – tra cui Fattori, Tommasi, Natali, Lepori e Liegi – grazie ai nuovi pannelli installati lungo il tragitto, che permettono di riscoprire i luoghi che hanno ispirato alcune delle loro opere più celebri.

La pedalata partirà da Villa Pendola e si snoderà lungo viale d’Antignano, viale Amerigo Vespucci e altri tratti panoramici della costa sud fino a raggiungere gli scogli dell’Accademia, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva tra arte, natura e cultura. A conclusione del tour, i partecipanti potranno gustare una degustazione fronte mare, per vivere Livorno con tutti i sensi.

Informazioni e prenotazioni

Durata: 2 ore

Costi: €12 adulti | €10 bambini (7-12 anni) | gratuito fino a 6 anni

Prenotazione obbligatoria entro sabato 11 ottobre alle ore 15:00.

– 0586 897890 – 348 0404516

– [email protected]

– Acquisto online su www.agaveservizi.it

L’iniziativa è organizzata da Confesercenti Livorno nell’ambito di Appunti di Viaggio Toscana, progetto di Vetrina Toscana, con il contributo di Regione Toscana e Camera di Commercio Maremma e Tirreno.

